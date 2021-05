De gebroeders Timber voetballen niet langer samen bij Ajax. Quinten Timber, de tweelingbroer van Jurriën Timber, vertrekt na dit seizoen transfervrij naar FC Utrecht.

In tegenstelling tot verdediger Jurriën, die na de winterstop basisspeler is geworden, wacht middenvelder Quinten Timber nog op zijn officiële debuut in het eerste elftal van Ajax. Hij maakte al wel een paar keer deel uit van de wedstrijdselectie, maar een invalbeurt bleef telkens uit.

Quinten Timber verruilde de jeugdopleiding van Feyenoord in de zomer van 2014 samen met Jurriën voor die van aartsrivaal Ajax. Hij kwam tot dusver tot veertig duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en zeven assists.

Bij FC Utrecht tekent Timber, die in Utrecht geboren is, een contract voor drie jaar, tot medio 2024. Hij is de tweede aanwinst van de Domstedelingen voor komend seizoen, nadat eerder al de Griekse spits Anastasios Douvikas werd overgenomen van Volos NFC.

"Ik ben naar mezelf gaan kijken en heb overwogen welke stap ik wil gaan maken", zegt Timber woensdag op de website van zijn nieuwe werkgever. "FC Utrecht is een fantastische club, met fantastische fans. Ik vind de ambities die ze hebben heel mooi en wil daar graag een bijdrage aan leveren."

Mogelijk speelt Quinten Timber dit seizoen nog samen met Jurriën bij Ajax. De Amsterdammers zijn met nog drie speelrondes te gaan al verzekerd van de landstitel en de kans is dus aanwezig dat trainer Erik ten Hag andere spelers een kans geeft.

Quinten (links) en Jurriën Timber poseren met de schaal na een kampioenschap in de jeugd. Quinten (links) en Jurriën Timber poseren met de schaal na een kampioenschap in de jeugd. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie