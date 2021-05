FIFA-baas Gianni Infantino wil het voetbal grondig gaan hervormen. Hij denkt onder meer aan een salarisplafond, lagere transfersommen, minder wedstrijden en een verplicht aantal zelfopgeleide spelers per club. Dat zegt hij in een dinsdag gepubliceerd interview met L'Équipe.

De mislukte poging van twaalf Europese topclubs om een eigen Super League te beginnen is de aanleiding voor de ideeën geweest.

"We moeten de economische stabiliteit van het voetbal verbeteren en tegelijkertijd zorgen dat de verschillende competities met elkaar in evenwicht zijn", zegt Infantino in de Franse sportkrant.

Door de coronacrisis verkeren veel clubs in financiële problemen. De oplossing moet volgens Infantino niet gezocht worden in nog meer geld verdienen, maar juist in het besparen van kosten.

"Laten we serieus nadenken over de introductie van een salarisplafond", aldus de Zwitser. "En ook over limieten aan transfersommen en limieten aan commissies voor zaakwaarnemers."

Gianni Infantino sprak vorige maand op het UEFA-congres in Montreux. Gianni Infantino sprak vorige maand op het UEFA-congres in Montreux. Foto: EPA

Spelers krijgen mogelijk maximum aantal wedstrijden per seizoen

Infantino benadrukt dat hij niet doof is voor de problemen van de Super League-clubs en hoopt op een discussie waarin alle clubs zich gehoord voelen.

"Het zou goed zijn als er een maximum aan het aantal spelers per club wordt ingesteld, evenals een verplichting om een aantal zelfopgeleide spelers in de selectie te hebben", stelt de FIFA-baas. "Ik wil zelfs nadenken over een maximaal aantal wedstrijden dat de topspelers per seizoen mogen spelen."

Om dat te bereiken moeten nationale competities mogelijk ingekrompen worden. Infantino: "Op landelijk niveau kun je met minder clubs in een competitie door invoering van play-offs het seizoen toch spannender maken."