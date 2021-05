Spanje kan tijdens het komende EK niet over Ansu Fati beschikken. Het achttienjarige toptalent van FC Barcelona heeft een terugslag gekregen in het herstel van een zware knieblessure.

Fati moet zich opnieuw aan de meniscus in zijn linkerknie laten opereren. De aanvaller is sinds november uitgeschakeld. De verwachting was aanvankelijk dat hij 'slechts' vier maanden zou hoeven revalideren.

Fati debuteerde in september 2020 voor de nationale ploeg van Spanje. Zijn teller staat inmiddels op vier interlands, waarin hij één keer scoorde.

Ook Guinee-Bissau en Portugal hoopten Fati ertoe over te halen om voor hun nationale ploeg te kiezen. De aanvaller koos uiteindelijk voor het land waar hij als zesjarige naartoe verhuisde.

De operatie vindt donderdag in Lissabon plaats. De verwachting is dat Fati over twee maanden helemaal fit is.