Feyenoord kan de rest van het seizoen niet beschikken over Aliou Baldé. De achttienjarige vleugelaanvaller moet een knieoperatie ondergaan en is maanden uit de roulatie, meldt de Rotterdamse club dinsdag.

Baldé kwam in januari van dit jaar over van Diambars FC de Saly uit Senegal. Hij speelde sindsdien pas drie duels voor Feyenoord, telkens als invaller.

De Senegalees kwam twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (0-0) voor het laatst in actie. Begin april was hij tegen Fortuna Sittard (2-0-zege) goed voor een assist.

Feyenoord speelt dit seizoen nog tegen Ajax (thuis), Heracles Almelo (uit) en RKC Waalwijk (thuis).

De ploeg van trainer Dick Advocaat staat momenteel vijfde in de Eredivisie. De nummers vijf tot en met acht strijden na de reguliere competitie om een plek in de voorrondes van de nieuwe Conference League. De achterstand op nummer vier Vitesse is vijf punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie