Chelsea geeft voortaan een aantal fans de gelegenheid om bij bestuursvergaderingen aanwezig te zijn. De Engelse club wil op deze manier "het algehele supporterssentiment" meenemen in de besluitvorming.

Het gaat om in totaal drie supporters, die via een verkiezings- en selectieprocedure worden voorgedragen, laat Chelsea dinsdag weten. De regeling gaat per 1 juli in. Voor de start van elk seizoen zal een nieuwe selectie worden gemaakt.

Het toelaten van fans lijkt een reactie op de onrust die is ontstaan na de aankondiging van een Super League, waarvan ook Chelsea deel zou uitmaken. Met name vanwege de felle weerstand van supporters trokken bijna alle beoogde deelnemers, waaronder zes Engelse clubs, zich razendsnel terug.

Dat de verontwaardiging nog steeds groot is, bleek toen fans van Manchester United zondag Old Trafford belegerden en het vertrek van de Amerikaanse eigenaars eisten. De topper tegen Liverpool kon daardoor niet doorgaan.

Chelsea hoopt door te luisteren beter aan te voelen wat er onder de fans leeft. De drie geselecteerde supporters krijgen overigens geen stemrecht en mogen niet deelnemen aan bijeenkomsten die betrekking hebben op de spelers, staf en jeugdacademie.