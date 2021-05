Tim Breukers zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. De 33-jarige clubicoon van Heracles Almelo vindt het na veertien seizoenen in de Eredivisie tijd voor een maatschappelijke carrière.

"Na meerdere gesprekken en slapeloze nachten heb ik in overleg met de clubleiding toch besloten te stoppen. Daarbij heb ik alles tegen elkaar afgewogen, ook de fysieke ongemakken die vaker opspelen", aldus Breukers, recordhouder met 272 Eredivisie-duels voor Heracles, op de site van zijn club.

"Ik had nog een jaar door kunnen gaan, maar daar stond ik niet voor de volle honderd procent achter. Dan kan ik het tegenover de club en supporters niet maken om toch door te gaan, zo zit ik niet in elkaar. Daarom heb ik dit besluit genomen, hoe moeilijk dat ook was."

Breukers maakte in 2007 zijn profdebuut namens Heracles. Acht jaar later koos de verdediger voor een vertrek naar rivaal FC Twente, waarna hij drie seizoenen later weer terugkeerde in Almelo. In 292 Eredivisie-wedstrijden scoorde hij één keer.

"We willen Tim ondersteunen in het starten van een maatschappelijke carrière", zegt Tim Gillissen, technisch directeur van Heracles. "Zoals eerder uitgesproken staat die deur voor hem open. Niet alleen vanwege zijn staat van dienst, maar ook en vooral vanwege zijn karakter en instelling. Na de zomer gaat Tim hier binnen onze organisatie actief mee aan de slag."

In 2012 was Breukers dicht bij een prijs met Heracles: de club drong door tot de bekerfinale, waarin met 3-0 van PSV werd verloren. In het seizoen 2016/2017 was hij erbij toen Heracles debuteerde in Europa. Het Portugese FC Arouca was toen over twee duels te sterk in de voorrondes van de Europa League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie