Ridgeciano Haps en Mitchell te Vrede hebben zich dinsdag beschikbaar gesteld voor de nationale ploeg van Suriname. De 27-jarige vleugelverdediger en de 29-jarige spits maken mogelijk volgende maand hun debuut in de formatie van bondscoach Dean Gorré.

Feyenoorder Haps kwam in 2013 één keer uit voor Nederland onder 20 en werd nooit geselecteerd voor het 'grote' Oranje. De geboren Utrechter liet in november vorig jaar na een aantal sterke wedstrijden nog doorschemeren te hopen dat bondscoach Frank de Boer hem zou selecteren, maar kiest nu dus voor Suriname.

Te Vrede, die net als Haps Surinaamse roots heeft, speelt sinds 2019 voor Al-Fateh SC uit Saoedi-Arabië. De in Amstelveen geboren spits speelde in Nederland voor Excelsior, Feyenoord, sc Heerenveen en NAC Breda en deed in het verleden één keer mee bij Oranje onder 18.

Suriname is al langer bezig om Nederlandse spelers met een Surinaamse achtergrond, die nooit voor Oranje uitkwamen, speelgerechtigd te krijgen. Zo werden eerder dit jaar spelers als Kelvin Leerdam, Miquel Nelom, Ryan Donk, Mitchell Donald en Diego Biseswar opgeroepen dankzij het zogeheten sportpaspoort, dat beschikbaar is dankzij een regelwijziging bij de FIFA.

Met de versterkte selectie hoopt Suriname zich voor het eerst in de geschiedenis voor het WK te plaatsen. De ploeg van Gorré begon de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 met overwinningen op de Kaaimaneilanden (3-0) en Aruba (0-6).

De volgende WK-kwalificatiewedstrijden zijn volgende maand, wanneer Suriname op 4 juni thuis tegen Bermuda speelt en vier dagen later op bezoek gaat bij Canada. Haps en Te Vrede maken dan mogelijk hun debuut.