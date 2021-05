Javi Martínez vertrekt komende zomer na negen jaar bij Bayern München, zo heeft de Duitse club dinsdag bekendgemaakt. Het aflopende contract van de 32-jarige Spanjaard wordt niet verlengd.

Martínez kwam in 2012 over van het Spaanse Athletic Club. In de afgelopen negen jaar won de verdediger annex middenvelder 22 prijzen bij Bayern, waaronder 8 landstitels en 2 Champions Leagues (in 2013 en 2020). Daar komt hoogstwaarschijnlijk nog een 23e prijs bij.

Als Bayern zaterdag van Borussia Mönchengladbach wint, is de negende landstitel in negen jaar voor Martínez een feit.

Achttienvoudig international Martínez, die in 2010 wereldkampioen werd, zegt bij de aankondiging van zijn afscheid dat hij trots is op zijn jaren bij Bayern. "Ik heb geleefd voor deze club en ben heel blij met de vele titels die we samen hebben gewonnen. Bayern en de fans blijven voor altijd in mijn hart", aldus Martínez.

Javi Martinez viert de Champions League-winst in 2020 met onder anderen Philippe Coutinho en Thomas Müller. Foto: ANP

'Martínez was een voltreffer'

Martínez ontwikkelde zich in de eerste jaren in München tot belangrijke speler bij Bayern, maar was de laatste jaren niet meer zeker van een basisplaats. Hij kwam tot dusver tot 266 wedstrijden en 14 doelpunten voor 'Der Rekordmeister'.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge spreekt mooie woorden over Martínez: "Het was een moeilijke beslissing om Javi Martínez in 2012 voor een recordbedrag van 40 miljoen euro te halen, maar het bleek een voltreffer. Javi gaf ons team veel kwaliteit en ook qua persoonlijkheid paste hij geweldig bij ons."

Het is nog niet bekend naar welke club Martínez gaat. Hij is na David Alaba en Jérôme Boateng de derde ervaren kracht die Bayern komende zomer transfervrij verlaat. Bayern kondigt aan dat ze "een passend afscheid" zullen krijgen.