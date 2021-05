PSV heeft het contract van technisch manager John de Jong dinsdag opengebroken en met twee jaar verlengd. De oud-middenvelder ligt nu tot medio 2024 vast in het Philips Stadion.

De 44-jarige De Jong lag vorig seizoen rond het ontslag van trainer Mark van Bommel nog onder vuur. Hij kreeg te maken met bedreigingen van supporters en twijfelde over zijn toekomst bij PSV, maar besloot in februari door te gaan als technisch manager.

Nu is het vertrouwen in De Jong binnen de organisatie van PSV groot. "John bouwt met PSV aan een sterke en succesvolle toekomst", aldus algemeen directeur Toon Gerbrands op de website van PSV. "De directie en raad van commissarissen hebben unaniem een groot vertrouwen in de uitgezette visie en daar speelt John een bepalende rol in."

De Jong was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de komst van trainer Roger Schmidt en het vastleggen van spelers als Philipp Max (8 miljoen euro), Ibrahim Sangaré (7 miljoen euro) en de transfervrije Mario Götze.

Gerbrands benadrukt dat De Jong veel kennis heeft van de internationale transfermarkt, ook als het gaat om jonge spelers. "Alleen al dit seizoen debuteerden acht door PSV jong gescoute en daarna opgeleide spelers in het eerste elftal."

John de Jong in september 2020 bij de presentatie van Ibrahim Sangaré. John de Jong in september 2020 bij de presentatie van Ibrahim Sangaré. Foto: Pro Shots

'Toewerken naar plek in top 32 van Europa'

De Jong is al meer dan twintig jaar verbonden aan PSV, waar hij in 2000 een contract tekende als middenvelder. Nadat hij in 2008 was gestopt als speler, werkte hij jarenlang als scout voor de club. In 2018 volgde hij Marcel Brands op als technisch manager.

De komende jaren wil De Jong met PSV toewerken naar een plek bij de beste 32 clubs van Europa. "De overtuiging dat we daar komen is er", vertelt hij. "Onze doelstellingen zijn ambitieus, maar daar loop ik niet voor weg."

Gerbrands ligt net als De Jong nog jaren vast bij PSV. De directeur verlengde zijn contract in Eindhoven in 2019 tot medio 2025. De verbintenis van trainer Schmidt loopt tot medio 2022.