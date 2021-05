Robin van Persie treedt vanaf volgend seizoen weer officieel in dienst bij Feyenoord. De oud-spits van de club gaat aan de slag als trainer van het onder 16-elftal en krijgt een rol als veldtrainer bij het eerste elftal.

Van Persie beëindigde twee jaar geleden zijn actieve loopbaan bij Feyenoord. De afgelopen twee seizoenen was hij al veelvuldig te zien op het trainingsveld in Rotterdam, onder meer als spitsentrainer en assistent van Gaston Taument bij het onder 15-elftal, maar een officiële functie had hij niet.

De topscorer aller tijden van Oranje (vijftig goals) gaat komend seizoen met Brian Pinas Feyenoord onder 16 leiden. Daarnaast zal hij de nieuwe nieuwe hoofdtrainer Arne Slot assisteren bij de trainingen van de A-selectie.

"Na mijn actieve profcarrière ben ik begonnen met het oriënteren op dingen in het voetbal die ik leuk vind om te doen", zegt de 37-jarige Van Persie dinsdag op de site van Feyenoord.

"Ik ben daarom ontzettend blij dat ik vanaf volgend seizoen dagelijks mijn kennis vanuit mijn profcarrière over mag brengen naar de nieuwe generatie. Dat ik dat dan juist bij Feyenoord kan doen, maakt het extra bijzonder."

Van Persie krijgt bij het onder 16-elftal hoogstwaarschijnlijk te maken met zijn veertienjarige zoon Shaqueel, die dit seizoen in Feyenoord onder 15 speelt.

Van Persie speelde 98 Eredivisie-duels voor Feyenoord

Van Persie doorliep als speler de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij in 2002 zijn debuut maakte in de hoofdmacht.

In 2004 vertrok de linkspoot naar Arsenal, waarna hij via Manchester United en Fenerbahçe in de winter van 2018 terugkeerde in De Kuip en daar anderhalf seizoen later zijn loopbaan afsloot.

In totaal kwam de aanvaller tot 98 Eredivisie-wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 35 keer scoorde.