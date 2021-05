José Mourinho wordt vanaf volgend seizoen trainer van AS Roma, zo meldt de Italiaanse club dinsdag. De Portugees is de opvolger van Paulo Fonseca en tekent bij de club van Rick Karsdorp een contract voor drie seizoenen.

De aanstelling van Mourinho komt als een verrassing. AS Roma maakte eerder op de dag bekend na het huidige seizoen afscheid te nemen van Fonseca. Zelf werd Mourinho vorige maand aan de kant geschoven bij Tottenham Hotspur.

Gesprekken met de Amerikaanse eigenaren Dan en Ryan Friedkin en technisch directeur Tiago Pinto overtuigden Mourinho ervan voor Roma te kiezen, zegt hij bij de bekendmaking van zijn aanstelling.

"Zij hebben hun ambities aan mij duidelijk gemaakt. Ze hebben dezelfde ambitie en passie als ik. De komende jaren gaan we samen bouwen aan een prachtig project."

Eigenaar Ryan Friedkin noemt Mourinho een "groot kampioen". "Zijn aanstelling is een grote stap in het proces om zeer succesvol te worden. Hij brengt leiderschap en ambitie", aldus Friedkin.

AS Roma staat teleurstellend zevende in de Serie A en kan deelname aan de Champions League volgend seizoen al vergeten. Vorige maand schakelden de Romeinen Ajax nog uit in de kwartfinales van de Europa League, maar na een 6-2-nederlaag tegen Manchester United is een finaleplaats ver weg.

Mourinho had laatste jaren weinig succes

Roma wordt de tweede Italiaanse club voor de 58-jarige Mourinho. Van 2008 tot 2010 was hij bij Internazionale zeer succesvol met twee landstitels en de eindzege in de Champions League.

De laatste jaren was Mourinho actief in Engeland, waar hij weinig succes boekte. In anderhalf jaar tijd won hij geen prijs met Tottenham, hoewel de club dit seizoen nog wel even bovenaan stond in de Premier League. Daarna trad echter het verval in, wat hem half april zijn baan kostte.

Met Manchester United, waar hij in 2016 de opvolger was van Louis van Gaal, veroverde Mourinho met de Europa League, de League Cup en de Community Shield wel drie prijzen. Het lukte hem echter niet om de club eindelijk weer aan een landstitel te helpen.