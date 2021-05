La Liga is dinsdag een onderzoek gestart naar het mogelijk schenden van de coronaregels door de selectie van FC Barcelona. De volledige selectie hield maandag een barbecue in de tuin van aanvoerder Lionel Messi.

Als blijkt dat het COVID 19-protocol van de Spaanse competitie is geschonden, dan kan La Liga de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie van de bond.

Barcelona meldde dinsdag al dat de club niet betrokken is geweest bij de organisatie van de barbecue. "Dit is een privéaangelegenheid", meldde een woordvoerder van FC Barcelona tegenover Cardena SER. "De spelers worden meerdere keren per week op corona getest en vormen samen een bubbel. Deze barbecue kunnen we feitelijk beschouwen als een lunch onder werktijd."

De spelers hebben mogelijk niet alleen de regels van de Spaanse competitie geschonden, maar ook de lokale coronamaatregelen in Catalonië. Momenteel is het niet toegestaan om in de buitenlucht met meer dan zes mensen samen te komen. Bij de barbecue waren naar verluidt ook vrouwen van spelers en spelers van het tweede elftal aanwezig.

Eerder dit seizoen werd al een onderzoek ingesteld naar Sevilla en Segunda División-club Sporting Gijon wegens het schenden van het coronaprotocol. En enkele spelers van Sevilla, onder wie Luuk de Jong, boden hun excuses aan voor het organiseren van een barbecue.

Barcelona strijdt met vier duels te gaan nog volop om de titel in Spanje. Zaterdag om 16.15 uur speelt de ploeg van de geschorste trainer Ronald Koeman thuis tegen koploper Atlético Madrid.