Trainer Paulo Fonseca vertrekt na dit seizoen bij AS Roma, zo heeft de Italiaanse club dinsdag bekendgemaakt. Het aflopende contract van de Portugees wordt niet verlengd.

De breuk tussen Fonseca en Roma komt niet als een verrassing. De Romeinen maken een teleurstellend seizoen door in de Serie A, waarin de ploeg zevende staat. De club van Rick Karsdorp moet vrezen dat ze Europees voetbal misloopt.

In zijn eerste seizoen eindigde Fonseca vorig jaar op de vijfde plaats met Roma. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.

In de Europa League drongen 'I Giallorossi' wel door tot de halve finales, door onder meer Ajax uit te schakelen in de kwartfinales. Het heenduel in de halve finales op Old Trafford tegen Manchester United ging vorige week met liefst 6-2 verloren, waardoor de eindstrijd zo goed als onhaalbaar is.

Paulo Fonseca feliciteert Edin Dzeko nadat AS Roma Ajax heeft uitgeschakeld in de Europa League. Foto: Pro Shots

'Resultaten zijn niet altijd goed geweest'

Bij de bekendmaking van het aanstaande vertrek van Fonseca wordt hij bedankt door technisch directeur Tiago Pinto.

"De resultaten zijn niet altijd goed geweest, maar we weten dat hij veel positieve elementen heeft achtergelaten die zullen helpen bij onze ontwikkeling. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van jonge, talentvolle spelers en onze campagne in de Europa League dit seizoen", aldus Pinto.

Fonseca stapte in 2019 van Shakhtar Donetsk over naar AS Roma. Daarvoor was hij in zijn thuisland Portugal trainer van FC Porto, Paços de Ferreira en Sporting Braga.

