Alle deelnemende landen mogen voor het EK van komende zomer 26 spelers selecteren. De UEFA besloot dinsdag om drie extra spelers toe te staan vanwege het coronavirus.

De belangrijkste reden voor de UEFA om de EK-selecties uit te breiden is de coronacrisis. Met een grotere spelersgroep kunnen landen een eventuele uitbraak van COVID-19 binnen de ploeg of de afwezigheid van spelers die in quarantaine moeten omdat ze in nauw contact zijn geweest met een positief geteste persoon beter opvangen.

De wedstrijdselecties zullen tijdens het EK wel gewoon uit 23 spelers blijven bestaan. Drie spelers zullen daardoor op de tribune moeten zitten, als iedereen fit is.

Uiterlijk 1 juni moeten de landen de definitieve selectie van 26 spelers bekendmaken. Ieder land heeft voor zijn eerste wedstrijd nog wel het recht om spelers die geblesseerd zijn geraakt te vervangen door een fitte speler.

Oranje begint op 21 mei aan voorbereiding

Het verzoek tot uitbreiding van 23 naar 26 spelers kwam eerder al van verschillende spelers en coaches, ook vanwege de overvolle speelkalender. Onder anderen de bondscoaches Roberto Martínez van België en Joachim Löw van Duitsland spraken eind maart al de wens uit dat ze twee of drie spelers extra mogen selecteren.

Het EK begint op 11 juni met de wedstrijd tussen Italië en Turkije in Rome. Precies een maand later wordt in het Londense Wembley de finale gespeeld.

Oranje werkt op 21 mei zijn eerste training in de aanloop naar het EK af. Spelers die dan nog clubverplichtingen hebben, zijn daar niet bij aanwezig. Op zaterdag 29 mei vertrekt de (voorlopige) selectie naar Portugal voor een trainingskamp van een klein week. Schotland is op 2 juni de tegenstander in een oefeninterland in Faro.

De ploeg van bondscoach Frank de Boer speelt ook vriendschappelijk tegen Georgië (op 6 juni in Enschede), voordat op 13 juni in de Johan Cruijff ArenA de eerste groepswedstrijd van het EK tegen Oekraïne op het programma staat. Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de andere tegenstanders van Oranje in groep C.