Alle deelnemende landen aan het EK van komende zomer mogen 26 spelers selecteren. De UEFA besloot dinsdag om drie extra spelers toe te staan vanwege het coronavirus.

Hiermee wil de UEFA voorkomen dat landen in de problemen komen als er enkele coronabesmettingen binnen de nationale ploeg worden vastgesteld.

De wedstrijdselecties zullen tijdens het EK wel gewoon uit 23 spelers blijven bestaan. Drie spelers zullen daardoor op de tribune moeten zitten, als iedereen fit is.

Ieder land heeft voor zijn eerste wedstrijd het recht om spelers die geblesseerd zijn geraakt te vervangen voor een fitte speler. Dat geldt tijdens het komende EK ook voor spelers die positief zijn getest op het coronavirus, of als een speler verplicht in quarantaine moet omdat hij in nauw contact is geweest met een besmette persoon.

Oranje begint op 21 mei aan voorbereiding

Het EK begint op 11 juni met de wedstrijd tussen Italië en Turkije in Rome. Precies een maand later wordt in het Londense Wembley de finale gespeeld.

Oranje werkt op 21 mei zijn eerste training af in de aanloop naar het EK. Spelers die clubverplichtingen hebben, zijn daar nog niet bij aanwezig. De ploeg van bondscoach Frank de Boer speelt vriendschappelijk tegen Schotland (2 juni) en Georgië (6 juni), voordat op 13 juni de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne op het programma staat.