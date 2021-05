Zeljko Petrovic hoopt zondag tijdens de thuiswedstrijd van Willem II tegen PSV weer op de bank te kunnen zitten. De trainer, die door een acute hernia al de uitwedstrijd tegen FC Utrecht miste, ondergaat dinsdag een medische ingreep.

De 55-jarige Petrovic kan op korte termijn niet geopereerd worden, omdat vrijwel alle operaties zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Hij kiest daarom voor een kleine ingreep, een zogeheten zenuwblokkade, die de pijn moet wegnemen.

"Het is niet meer te doen", zegt Petrovic dinsdag tegen het AD. "Ik doe geen oog dicht en zelfs met morfine is de pijn bijna ondraaglijk. Het zuigt me helemaal leeg."

De Montenegrijnse coach keek ook of het mogelijk was zich in het buitenland te laten opereren. "Maar dan zou het niet zeker zijn of ik bij de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag kan zijn op 13 mei. En dat is voor mij een absolute must."

Gery Vink nam tegen FC Utrecht de honneurs waar. Foto: Pro Shots

Willem II strijdt tegen degradatie

Door de kleine ingreep in de kans groot dat Petrovic vrijdag weer op het trainingsveld kan staan bij Willem II en zondag op de bank kan zitten tegen PSV. Tegen FC Utrecht was assistent-trainer Gery Vink de eindverantwoordelijke bij Willem II, dat in Stadion Galgenwaard met 3-2 verloor.

De Tilburgers moeten in de laatste drie wedstrijden van het Eredivisie-seizoen nog vol aan de bak om de play-offs of zelfs directe degradatie te ontlopen. Willem II staat vijftiende met een punt voorsprong op nummer zestien FC Emmen.

Willem II tegen PSV begint zondag om 16.45 uur in het Koning Willem II Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.