De Europese competities zijn ten einde, waarmee duidelijk is welke clubs volgend jaar actief zijn in de Champions League. Namens Nederland heeft landskampioen Ajax een van de in totaal 32 tickets bemachtigd. Een overzicht van de geplaatste clubs.

Nederland (1 ticket voor de groepsfase, 1 voor de voorrondes)

Ajax (hoofdtoernooi)

PSV (voorronde)

Engeland (4 tickets voor de groepsfase)

Manchester City

Manchester United

Liverpool

Chelsea

Spanje (4 tickets voor de groepsfase)

Atlético Madrid

Real Madrid

FC Barcelona

Sevilla

Duitsland (4 tickets voor de groepsfase)

Bayern München

RB Leipzig

Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg

Italië (4 tickets voor de groepsfase)

Internazionale

AC Milan

Atalanta

Juventus

Frankrijk (2 tickets voor de groepsfase, 1 voor de voorrondes)

Lille OSC (hoofdtoernooi)

Paris Saint-Germain (hoofdtoernooi)

AS Monaco (voorronde)

Portugal (2 tickets voor de groepsfase, 1 voor de voorrondes)

Sporting CP (hoofdtoernooi)

FC Porto (hoofdtoernooi)

Benfica (voorronde)

Rusland (1 ticket voor de groepsfase, 1 voor de voorrondes)

FC Zenit (hoofdtoernooi)

Spartak Moskou (voorronde)

België (1 ticket voor de groepsfase, 1 voor de voorrondes)

Club Brugge (hoofdtoernooi)

KRC Genk (voorronde)

Oekraïne (1 ticket voor de groepsfase, 1 voor de voorrondes)

Dynamo Kiev (hoofdtoernooi)

Shakhtar Donetsk (voorronde)

Turkije (1 ticket voor de groepsfase, 1 voor de voorrondes)

Besiktas (hoofdtoernooi)

Galatasaray (voorronde)

In de overige Europese landen kunnen clubs via de nationale competities alleen tickets voor de voorrondes van de Champions League verdienen.