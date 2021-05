Door het 0-1-verlies van Sevilla tegen Athletic Bilbao lijken er na maandagavond nog drie clubs over in de razendspannende Spaanse titelstrijd. Sevilla-coach Julen Lopetegui legde de schuld voor de nederlaag bij de arbitrage.

Direct na het laatste fluitsignaal liep Lopetegui op scheidsrechter Jesús Gil Manzano af. De discussie duurde voort tot in de spelerstunnel, waar de trainer zelfs een gele kaart kreeg. Daardoor is Lopetegui geschorst voor de topper tegen Real Madrid.

"We hadden een duidelijke strafschop moeten hebben", zei de coach later enigszins gekalmeerd op de persconferentie. "Onbegrijpelijk dat de scheidsrechter noch de VAR dat gezien heeft."

Lopetegui doelde op een moment in de 52e minuut bij een 0-0-stand. Sevilla-speler Jesús Navas gaf een voorzet die in het strafschopgebied op de arm van Athletic-verdediger Mikel Balenziaga kwam.

De afstand tussen Balenziaga en zijn tegenstander was gering en de verdediger hield zijn arm langs het lichaam, waardoor Manzano concludeerde dat er geen sprake was van opzettelijk hands.

Stand boven in La Liga 1. Atl茅tico Madrid 34-76

2. Real Madrid 34-74

3. FC Barcelona 34-74

4. Sevilla 34-70

Komend weekend twee toppers in La Liga

Lopetegui verweet zijn eigen spelers niets. "We hebben goed gespeeld en verdienden het om te winnen. De beste man bij Bilbao was doelman Unai Simón, hij heeft vijf of zes hele goede reddingen verricht."

De trainer van Sevilla wilde de hoop op de titel nog niet helemaal opgeven. "We spelen een buitengewoon seizoen. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan en we zullen ze stuk voor stuk proberen te winnen."

"Nu zijn we nog erg teleurgesteld, door de beslissing van de scheidsrechter. Zelf hebben we een aantal dubieuzere strafschoppen tegen gehad dit seizoen. Vandaag was het een duidelijke penalty, maar we kregen hem niet."

Komend weekend staan er twee toppers tussen de kampioenskandidaten op het programma in La Liga. Zaterdag speelt Barcelona thuis tegen koploper Atlético en zondag gaat Sevilla op bezoek bij Real Madrid.