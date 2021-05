Net als twee jaar geleden begint Mauricio Pochettino met een achterstand aan de return van de halve finales van de Champions League. Volgens de trainer van Paris Saint-Germain is de uitwedstrijd tegen Manchester City echter niet te vergelijken met de confrontatie tussen Tottenham Hotspur en Ajax in 2019.

"Dat is alweer twee jaar geleden", zei Pochettino toen hem maandag op de persconferentie gevraagd werd naar de miraculeuze ontsnapping in de ArenA.

"Niets is hetzelfde, de benadering zal nu heel anders zijn. Nu spelen we zonder publiek. De beleving is belangrijk in voetbal en die is nu heel anders", aldus de Argentijnse coach.

Pochettino leidde Tottenham twee jaar geleden ten koste van Ajax naar de finale van de Champions League. Thuis verloren de Spurs met 1-0, waarna de ploeg in Amsterdam een 2-0-achterstand omboog in een 2-3 zege en zich op miraculeuze wijze voor de finale plaatste.

PSG heeft dinsdagavond een vergelijkbaar mirakel nodig, omdat de thuiswedstrijd vorige week met 1-2 verloren werd. In Manchester zullen de Fransen minimaal twee keer moeten scoren. Het is nog onzeker of topscorer Kylian Mbappé fit genoeg is om te spelen.

Pochettino net als Guardiola heel ontspannen

Pochettino vindt niet dat de druk bij City ligt, omdat die ploeg nog nooit de finale van de Champions League bereikte. "Iedereen zal op en top gemotiveerd zijn. Als er spelers zijn die nog gemotiveerd moeten worden voor een halve finale in de Champions League, dan hebben we echt een probleem."

"Dan moeten we Houston even bellen", verwees Pochettino naar de beroemde uitspraak over ruimtevlucht Apollo 13. De trainer maakte met een aantal van dit soort luchtige opmerkingen een ontspannen indruk op de persconferentie.

"Pep (Guardiola, red.) zei al dat hij relaxter is dan ooit tevoren en voor mij is dat hetzelfde. Ik geniet enorm van deze wedstrijden. Het is moeilijk om zo ver te komen in de Champions League, dat is PSG nog maar zelden gelukt. Nu gaan we gewoon proberen om zo goed mogelijk te spelen."

"Twee jaar geleden speelden we met de Spurs tegen een goede tegenstander. En nu zal dat weer zo zijn. We moeten zorgen dat we nog beter zijn dan City."

City-PSG begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van Björn Kuipers. De andere halve finale gaat woensdag tussen Chelsea en Real Madrid.