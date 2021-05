Sevilla heeft maandag zeer kostbare punten verspeeld in de spannende titelstrijd in La Liga. De ploeg van invaller Luuk de Jong en bankzitter Karim Rekik verloor door een late treffer met 0-1 van Athletic Club.

Sevilla had verreweg het meeste balbezit en kreeg de beste kansen in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, maar Athletic-keeper Unai Simón was een grote sta-in-de-weg. Athletic was af en toe gevaarlijk met een counter en uit zo'n tegenstoot maakte Iñaki Williams in de negentigste minuut de enige goal van de wedstrijd.

Ook De Jong, die na 67 minuten in het veld kwam, kon het verschil niet maken voor de thuisploeg. De Oranje-international probeerde het een kwartier voor tijd met een omhaal, maar hij raakte de bal niet goed.

Sevilla lijkt door de eerste nederlaag sinds 6 maart af te haken in de strijd om het kampioenschap in Spanje. De nummer vier van La Liga heeft nu zes punten achterstand op koploper Atlético Madrid, terwijl het verschil met Real Madrid en FC Barcelona vier punten is.

Atlético (0-1 tegen Elche), Real (2-0 tegen Osasuna) en Barcelona (2-3 tegen Valencia) boekten allemaal een zege in deze speelronde.

Barcelona, dat maandagavond met de hele selectie barbecuede in de tuin van Lionel Messi, speelt zaterdag in Camp Nou de cruciale topper tegen Atlético. Sevilla gaat een dag later op bezoek bij Real Madrid.

