NAC Breda heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie een belangrijke zege geboekt op directe concurrent NEC. De ploeg van trainer Maurice Steijn, die niet op de bank zat na een veelbesproken reis naar Ibiza, won mede door een rake vrije trap van Sydney van Hooijdonk met 0-2 in Nijmegen.

In de aanloop naar de klassieker NEC-NAC ging het vooral over 'Ibizagate'. NAC-coach Steijn was recent zes dagen op Ibiza omdat hij "dringend enkele zaken moest regelen".

De Brabantse club gaf aanvankelijk te kennen dat Steijn maandag gewoon zou coachen in het Goffertstadion. Na wat ophef besloot NAC alsnog om zijn coach vijf dagen in thuisquarantaine te houden, zoals de overheid adviseert bij reizen naar andere landen in Europa.

Assistent Hans Visser was daardoor maandag de eindverantwoordelijke bij het uitduel met NEC. De oud-aanvaller zag dat zijn ploeg al in de tiende minuut op voorsprong kwam door een rake penalty van Mounir El Allouchi.

Tien minuten later schoot Van Hooijdonk een vrije trap zeer fraai in de kruising (0-2). De zoon van oud-international en vrijetrappenspecialist Pierre van Hooijdonk scoorde een maand geleden tegen Jong FC Utrecht (3-1-zege) ook al uit een directe vrije trap. De 21-jarige spits staat dit seizoen op veertien goals in 26 competitieduels.

NAC zeker van minimaal plek vijf

Door de zege kan nummer vijf NAC niet meer ingehaald worden door nummer zes NEC. Het verschil tussen de twee ploegen is zeven punten, met nog twee speelrondes te gaan.

NAC mag zelfs nog een klein beetje dromen van rechtstreekse promotie, want het verschil met nummer twee De Graafschap is vijf punten. De 'Superboeren' kunnen vrijdag de tweede plek veiligstellen met een uitzege op Jong Ajax.

In de andere Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd van maandag speelden laagvliegers Jong PSV en TOP Oss gelijk: 0-0.

