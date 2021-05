Manchester United heeft ontkend dat protesterende fans zondag Old Trafford zijn binnengedrongen met hulp van medewerkers van de club. De nummer twee van de Premier League kondigde bovendien aan dat supporters die een misdrijf hebben gepleegd ook door de club gestraft zullen worden.

Ongeveer tweehonderd supporters van United drongen zondag in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Liverpool het stadion van hun club binnen uit protest tegen eigenaar Joel Glazer. Ze liepen ook enige tijd op het veld.

"Berichten op (sociale) media dat demonstranten in het stadion en op het veld zijn gekomen via een hek dat geopend werd door personeel van de club, is totale onzin", meldt Manchester United maandag in een verklaring op zijn site.

"De demonstranten zijn eerst door hekken en de beveiliging gebroken op het plein voor het stadion, waarna een groepje over een hek bij een tunnel is geklommen. Vervolgens hebben ze een deur bij de tribunes opengebroken, om daarna nog een andere deur te openen zodat meer mensen naar binnen konden komen."

62 Boze Manchester United-fans bestormen stadion, wedstrijd afgelast

United gaat ook eigen straffen opleggen

Buiten het stadion raakten demonstranten slaags met de politie. Volgens de politie van Manchester raakten twee agenten gewond, van wie er één moest worden behandeld in het ziekenhuis na verwondingen aan zijn gezicht.

United meldt met de politie te gaan samenwerken om demonstranten die criminele activiteiten hebben gepleegd te identificeren. "Naast de straffen van de politie zullen we ook eigen sancties opleggen aan seizoenkaarthouders die worden geïdentificeerd."

De Amerikaanse familie Glazer kreeg United in 2004 in handen en is nooit populair geweest. Nadat de topclub twee weken geleden had aangekondigd mee te willen doen aan de Super League - een voornemen dat binnen 48 uur weer werd ingetrokken - werd de onvrede onder de fans nog veel groter.

De thuiswedstrijd tegen Liverpool werd uitgesteld vanwege de protesten. Het is nog niet duidelijk wanneer het duel wordt ingehaald.

Een fan van Manchester United met de cornervlag. Een fan van Manchester United met de cornervlag. Foto: ANP

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League