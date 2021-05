Hertha BSC heeft maandag in zijn eerste wedstrijd in bijna een maand gelijkgespeeld tegen FSV Mainz: 1-1. De ploeg van Deyovaisio Zeefuik moet nog flink aan de bak om degradatie uit de Bundesliga te voorkomen. In de Premier League heeft West Bromwich Albion een wonder nodig voor handhaving.

Vorige maand moest de hele selectie van Hertha in quarantaine, nadat trainer Pál Dárdai, assistent Admir Hamzagic, aanvaller Dodi Lukebakio en verdediger Marvin Plattenhardt positief waren getest op het coronavirus.

Drie competitieduels van de ploeg uit Berlijn moesten worden uitgesteld, waardoor Hertha maandag zijn eerste wedstrijd sinds 10 april speelde.

Lucas Tousart zette de ploeg van Dárdai, die weer op de bank zat, in de 36e minuut op voorsprong in de Opel Arena, maar Mainz maakte vier minuten later alweer gelijk. De Oostenrijker Philipp Mwene schoot de bal van een meter of 22 op zeer fraaie wijze in de kruising.

Mainz heeft het meest aan het punt. De ploeg van basisspelers Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste staat twaalfde met zes punten voorsprong op nummer zestien 1. FC Köln en is met nog drie duels te spelen bijna zeker van handhaving.

Hertha staat zeventiende met twee punten minder dan Köln, en twee duels minder gespeeld. De nummer zeventien degradeert samen met hekkensluiter Schalke 04 rechtstreeks uit de Bundesliga, terwijl de nummer zestien een play-off om handhaving moet spelen.

West Brom weer stap dichter bij degradatie

In Engeland eindigde West Bromwich Albion-Wolverhampton Wanderers ook in 1-1. Fábio Silva zette de bezoekers vlak voor rust op voorsprong, waarna Mbaye Diagne na een uur nog een punt veiligstelde voor West Brom.

De ploeg van manager Sam Allardyce had eigenlijk alleen wat gehad aan een zege. Nummer negentien West Brom heeft met nog vier duels te gaan een achterstand van tien punten op de 'veilige' zeventiende plek van Newcastle United en is dus zo goed als zeker van degradatie.

