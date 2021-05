De Premier League wil met een serie nieuwe regels voorkomen dat Engelse clubs zich ooit nog aansluiten bij een Super League. Zo moeten alle clubeigenaars een verklaring ondertekenen, waarmee ze beloven dat ze zich aan de "basisprincipes" van de Engelse topcompetitie zullen houden.

"Als de regels uit deze verklaring overtreden worden, zullen er fikse straffen volgen", meldt de Premier League maandag in een verklaring.

De organisatie kondigt ook aan dat er maatregelen zullen komen ter bescherming van de Premier League en dat ze nooit een gesloten competitie (zonder promotie en degradatie) zal worden.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur kondigden vorige maand aan dat ze wilden meedoen aan de Super League. Ze trokken zich enkele dagen na de bekendmaking van de plannen terug na felle protesten, vooral van hun eigen fans.

De Premier League reageerde direct woedend en wil er met steun van de Engelse voetbalbond FA alles aan doen "om onze sport te beschermen". "Deze maatregelen zijn bedoeld om alle toekomstige pogingen om een nieuwe competitie op te zetten te voorkomen."

FA start officieel onderzoek

De FA kondigde maandag in een eigen statement aan dat er een officieel onderzoek is gestart naar de zes Engelse Super League-clubs. De bond heeft aan alle clubs gevraagd relevante informatie en bewijsmateriaal met betrekking tot hun deelname aan te leveren.

"Zodra we de vereiste informatie hebben, gaan we overwegen welke passende maatregelen we moeten nemen", aldus de FA. "Het is duidelijk dat wat er is gebeurd onaanvaardbaar was en voor grote schade had kunnen zorgen bij clubs op elk niveau van het Engelse voetbal."

De voetbalbond gaat ook bespreken hoe kan worden voorkomen dat nieuwe projecten zoals de Super League "nu en in de toekomst" alsnog van de grond komen.