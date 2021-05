ADO Den Haag is maandag een zogenoemde WHOA-procedure gestart. De Eredivisie-club hoopt daarmee de mogelijkheid te krijgen om schulden te saneren en zo een faillissement te voorkomen.

Een rechter bepaalde vorige week dat United Vansen (UVS), de Chinese eigenaar van ADO, nog 2 miljoen euro aan de club moet betalen. United Vansen kan of wil zijn verplichtingen niet nakomen. ADO vreest zonder die betaling failliet te gaan.

ADO heeft de rechtbank verzocht om een afkoelingsperiode en de benoeming van een herstructureringsdeskundige onder de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

De WHOA-procedure biedt ADO Den Haag perspectief op een doorstart. In een WHOA-akkoord kan de bestaande aandeelhouder zijn rechten verliezen. United Vansen heeft ook een achtergestelde lening verstrekt die in de WHOA-procedure geheel of gedeeltelijk kan worden weggestreept.

WHOA-traject geeft potentiële kopers meer ruimte

Een goede afloop van het WHOA-traject moet ervoor zorgen dat ADO de licentie bij de KNVB behoudt en meer tijd krijgt om een nieuwe eigenaar te vinden.

"De toekomst ziet ADO Den Haag voor zich met partijen die betrokken zijn bij de club en de stad. Partijen die écht willen bouwen aan een duurzame en succesvolle toekomst", meldt de club maandag in een verklaring.

ADO Den Haag moet naast de financiële malaise ook vrezen voor degradatie. De ploeg van trainer Ruud Brood won zondag weliswaar knap van Feyenoord (3-2), maar staat nog altijd op de laatste plek in de Eredivisie. Met nog drie wedstrijden te spelen is het gat naar de zestiende plek van FC Emmen vijf punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie