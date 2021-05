Clubiconen Gary Neville en Roy Keane hebben zich achter de protesterende Manchester United-fans geschaard. Honderden boze supporters drongen zondag Old Trafford binnen en eisten het vertrek van eigenaren Malcolm en Joel Glazer. De Premier League-topper tegen Liverpool ging daardoor niet door.

"De onvrede is enorm. Genoeg is genoeg", zegt Neville, die van 1995 tot 2007 in de hoofdmacht van United speelde en tegenwoordig analist is voor Sky Sports. "De familie Glazer is al jaren eigenwijs en ik denk dat ze moeite hebben om aan de financiële eisen van de club te voldoen."

De Amerikaanse eigenaren kregen United in 2004 in handen en na succesvolle eerste jaren - met de Champions League-winst in 2008 als hoogtepunt - verloor de club de aansluiting met de Europese top. De laatste landstitel dateert van 2013.

"De Glazers kochten een club met het beste stadion van het land, én de beste trainingsaccommodatie. United kwam altijd ver in de Champions League en won de Premier League jaar na jaar", vervolgt Neville.

"En kijk nu eens naar de club? Het is roestig en rot. De trainingsaccommodatie behoort niet tot de beste vijf van het land. United doet niet meer mee in de Champions League en is al jaren geen kampioen geworden. De eigenaren zijn niet geliefd. Dit is het juiste moment om de club te koop te zetten."

'De aanhang is zeer serieus'

Keane, die rond de eeuwwisseling jarenlang captain was van United, gaat er ook hard in. "Deze protesten zijn pas het begin, dat weet ik zeker", aldus de oud-middenvelder, die in 1999 de Champions League won met de 'Red Devils'.

"De fans houden van de club en dit protest was een enorm statement. Ik hoop dat de eigenaren beseffen dat de aanhang zeer serieus is."

Volgens Neville zijn de Super League-plannen de directe aanleiding voor de protesten. Tot woede van de supporters maakten de Amerikaanse eigenaren afspraken met andere Europese topclubs over het oprichten van een nieuwe competitie in de hoop meer geld te generen. Na massaal protest onder supporters bij tal van clubs en dreigementen van de nationale bonden en de UEFA werden de plannen afgeblazen.

"Het is verschrikkelijk wat de Glazers geprobeerd hebben", aldus Neville. "De excuses waren niet genoeg, het was onvergeeflijk. De Super League is een gevaar voor het Engelse voetbal."