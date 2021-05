Voor aanvang van het seizoen maakte Arjen Robben met FC Groningen de afspraak om niet op kunstgras te spelen. Nu de oud-international door vele blessures zondag pas voor de vierde keer in actie is gekomen, overweegt hij komend weekend toch aan te treden tegen FC Emmen.

De keuze om kunstgras te mijden werd gemaakt vanwege zijn blessuregevoeligheid. "Aan het begin van het seizoen hebben we inderdaad gezegd: die wedstrijden op kunstgras sla ik over", zei Robben zondag tegen RTV Noord. "Maar de komende week gaan we het daar nog even over hebben."

"Ik zeg nog niet 100 procent zeker dat ik niet ga spelen tegen Emmen. Misschien kan ik er toch bij zijn en even meedoen", leek Robben te hinten op een invalbeurt.

Zondag tegen Sparta (1-2-nederlaag) speelde Robben pas zijn vierde wedstrijd van het seizoen. Hij kwam vooralsnog slechts tot 86 speelminuten bij FC Groningen, dat hem in de zomer overhaalde zijn rentree te maken na een jaar eerder te zijn gestopt.

Arjen Robben kwam dit seizoen tot 86 speelminuten voor FC Groningen. Foto: Pro Shots

Robben wilde eerder invallen tegen Sparta

Tegen Sparta viel Robben precies na zestig minuten in. De 37-jarige vleugelspits had vooraf met trainer Danny Buijs en de medische staf afgesproken maximaal een half uur te spelen.

Toen Groningen in de eerste helft op een 0-1-achterstand kwam, vroeg de 96-voudig international aan Buijs of hij al in de rust mocht invallen. De trainer hield echter vast aan de gemaakte afspraken.

In de vier wedstrijden die Robben dit seizoen speelde, verloor Groningen drie keer en speelde het eenmaal gelijk. De ploeg ligt op koers voor deelnames aan de play-offs, al haalde het slechts vier punten uit de laatste zeven duels.

Robben: 'We hebben een goede wedstrijd nodig'

"Als we vandaag hadden gewonnen, dan waren we zeker geweest van de play-offs. Nu staan we nog zes punten voor met drie duels te gaan. Ik maak me dan ook vooral zorgen om het spel, want in de play-offs zullen we echt veel beter voor de dag moeten komen", zei de aanvaller.

"We zitten in een neerwaartse spiraal en moeten zorgen dat we snel de weg omhoog weer vinden", aldus Robben. "Daarvoor hebben we een goede wedstrijd nodig."

Die goede wedstrijd kan Groningen dus mogelijk zondag (aftrap 12.15 uur) op het kunstgras van Emmen spelen. Daarna volgen er nog duels met AZ (thuis) en PEC Zwolle (uit), dat het kunstgras afgelopen zomer inruilde voor natuurgras.

