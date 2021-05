Alfred Schreuder was zondag opgetogen met de prestatie van FC Barcelona op bezoek bij Valencia (2-3-zege). De assistent nam de honneurs waar voor de geschorste Ronald Koeman.

"We hadden het even moeilijk nadat Valencia op voorsprong was gekomen, maar ik denk dat de overwinning verdiend was", zei Schreuder in een eerste reactie. "Een uitwedstrijd tegen Valencia is altijd lastig, maar het team heeft hier gedomineerd."

Koeman werd voor twee duels geschorst omdat hij rood kreeg voor een discussie met de vierde official bij de 1-2-nederlaag tegen Granada. De hoofdtrainer was zondag meegereisd naar Valencia en volgde de wedstrijd in de catacomben van Mestalla. Via zijn mobiele telefoon had Koeman contact met assistent-coach Henrik Larsson.

Door de zege blijft Barcelona volop meedoen in de spannende Spaanse titelstrijd. Vier clubs zijn nog in de race voor het kampioenschap.

"We zijn nog springlevend", concludeerde Schreuder. "Het team heeft karakter getoond nadat het op achterstand was gekomen. Zo'n tegenvaller kan de wedstrijd altijd bemoeilijken, maar we bleven superieur."

Stand boven in La Liga 1. Atlético Madrid 34-76

2. Real Madrid 34-74

3. Barcelona 34-74

4. Sevilla 33-70

Verdediging Barcelona baart zorgen

Dat Barcelona ook in Valencia twee tegentreffers kreeg, moet wel zorgen baren voor de Nederlandse trainersstaf. In de laatste vijf competitieduels incasseerde de ploeg liefst negen doelpunten.

"We zullen natuurlijk alles analyseren", zei Schreuder, die vond dat er bij de 1-0 een overtreding werd gemaakt. "Doelman Ter Stegen werd daar gehinderd. De tweede tegentreffer was een knap doelpunt van Valencia dat bijna niet te verdedigen was."

"Maar laten we niet te veel terugkijken", zei de vervanger van Koeman. "Want we spelen al snel weer een belangrijke wedstrijd tegen Atlético."

Zaterdag om 16.15 uur begint Barcelona aan de thuiswedstrijd tegen de koploper. Koeman zit dan het laatste duel van zijn schorsing uit.