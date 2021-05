Erik ten Hag is van plan een aantal spelers wat rust te gunnen in de laatste drie Eredivisie-wedstrijden van Ajax, omdat er door het veiligstellen van de titel niets meer op het spel staat voor de Amsterdammers. Maar de trainer eist nog altijd een topniveau van zijn ploeg.

"Deze trainer speelt geen vriendschappelijk voetbal. Hij wil altijd winnen en eist de top. Ook in de komende wedstrijden", aldus Ten Hag, die met Ajax in de laatste twee weken van het seizoen uitwedstrijden tegen Feyenoord (9 mei) en Vitesse (16 mei) en een thuisduel met VVV-Venlo (13 mei) op het programma heeft staan.

Die drie clubs hebben in tegenstelling tot Ajax nog veel om voor te spelen. Feyenoord en Vitesse strijden om een ticket voor de voorronde van de Conference League en VVV-Venlo moet degradatie zien te ontlopen.

Ten Hag is zich bewust van die belangen. "We zitten met zeventien andere clubs in de competitie, waarvan er nog een hoop ergens voor spelen. Wij moeten onze sportieve plicht vervullen."

'Fysiek hebben we heel veel gevraagd'

Aan de andere kant denkt Ten Hag ook aan de belangen van Ajax en zal hij wel het nodige gaan wijzigen in zijn opstellingen.

"Fysiek hebben we heel veel gevraagd van een aantal spelers. Ik zal niet schromen daar rekening mee te houden als het gaat om speeltijd. Bovendien zal de blik meer en meer verschuiven naar volgend seizoen."

Desondanks mag ook Brian Brobbey hopen op speeltijd, al heeft hij al bij RB Leipzig getekend. "Ja, want we kunnen iedereen nodig hebben. Het doel blijft winnen. Maar hoe ik het precies ga aanpakken, ga ik de komende dagen rustig overdenken."