FC Barcelona heeft zondag een belangrijke overwinning op Valencia geboekt in de strijd om de Spaanse landstitel. Keeper Jasper Cillessen stopte een strafschop van Lionel Messi, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 2-3 verloor.

Messi zag zijn inzet vanaf 11 meter gekeerd worden door de keeper van Oranje, waarna de sterspeler van Barcelona de bal via via voor zijn voeten kreeg en alsnog scoorde. Hij zorgde daarmee voor de gelijkmaker nadat Gabriel Paulista de thuisploeg vlak na rust op voorsprong had gezet.

Na de treffer van Messi had Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis en zonder de geschorste Ronald Koeman op de bank, de smaak te pakken. Antoine Griezmann zorgde voor de 1-2 - hij benutte de rebound nadat Cillessen een kopbal van De Jong pakte - en Messi vergrootte de marge met een prachtige vrije trap.

Met nog zo'n tien minuten te gaan bracht Carlos Soler de spanning namens Valencia terug met een prachtige knal van afstand, maar Barcelona hield stand in de resterende minuten en blijft volop meedoen om het kampioenschap.

Atlético Madrid leidt nog altijd de dans in Spanje met 76 punten, op twee punten gevolgd door Real Madrid en Barcelona. Sevilla geeft zes punten toe en heeft een wedstrijd minder. Er zijn nog vier speelrondes te gaan in La Liga.

De 32-jarige Cillessen maakte tegen Barcelona zijn rentree bij Valencia nadat hij op 24 maart geblesseerd was geraakt tijdens de warming-up voor de WK-kwalificatiewedstrijd met het Nederlands elftal tegen Turkije.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de gestopte strafschop van Jasper Cillessen en het doelpunt van Lionel Messi in de rebound te bekijken.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga