Daley Blind heeft goede hoop dat hij op tijd fit is voor het EK. De verdediger van Ajax, die eind maart zijn enkelband afscheurde in de interland van Oranje tegen Gibraltar, ligt redelijk op schema met zijn herstel.

"Ik zie zeker nog een kans op een plek in de EK-selectie", aldus Blind zondag tegen ESPN. "Er is hoop en zolang er hoop is, werk ik keihard om erbij te zijn."

De 31-jarige Blind werd geopereerd aan zijn enkel en wist meteen dat het een race tegen de klok zou worden om het EK te halen. Op 13 juni begint dit toernooi voor Oranje met de groepswedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA.

Mogelijk wordt Blind door bondscoach Frank de Boer wel in de selectie opgenomen, maar kan hij pas in de loop van het toernooi in actie komen. "Maar ik hoop er vanaf het begin gewoon bij te zijn", zei Blind.

Daley Blind met de andere ervaren krachten van Ajax. Foto: ANP

'Aantal mensen had me afgeschreven'

Blind deed zondag uiteraard niet mee in de kampioenswedstrijd van Ajax tegen FC Emmen (4-0), maar na afloop stond hij met een brace om zijn linkervoet met de schaal in zijn hand. Het is al het zesde kampioenschap van Blind met de Amsterdamse club.

"Maar het voelt wel heel anders door mijn blessure", bekende Blind. "Ik geniet, maar het blijft jammer dat ik niet niet mee kon doen. Zeker omdat ik denk dat ik een goed seizoen heb gedraaid."

Het was voor Blind het seizoen van de comeback, nadat hij eind 2019 had gekampt met een ontstoken hartspier. Dankzij een defibrillator kan hij nu weer spelen zonder zich zorgen te maken. "Een aantal mensen had me al afgeschreven en dus doet het me goed zo terug te keren. Conditioneel had ik het aan het begin van het seizoen nog moeilijk, maar daarna heb ik laten zien waartoe ik in staat ben."