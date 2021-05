Antonio Conte is dolgelukkig met het kampioenschap van Internazionale. De Italiaanse topclub verzekerde zich zondag zonder zelf te spelen van de eerste titel sinds 2010 en doorbrak daarmee de hegemonie van Juventus.

Inter profiteerde van de misstap die achtervolger Atalanta beging - de club uit Bergamo kwam niet verder dan 1-1 bij Sassuolo - en zorgt ervoor dat er na negen jaar weer eens een andere Italiaanse kampioen is dan 'Juve'.

"Vanaf vandaag zullen we meer ontspannen zijn. We kunnen vredig gaan slapen. We zijn blij voor iedereen die ervoor heeft gezorgd dat Inter weer ging winnen", zei Inter-coach Antonio Conte in Italiaanse media na het behalen van de titel.

"Dit is een van de belangrijkste successen uit mijn loopbaan. De beslissing om bij Inter aan de slag te gaan was niet eenvoudig, want de ploeg stond er op dat moment niet goed voor en ik had een verleden bij Juventus. Maar al onze offers hebben effect gehad."

Het kampioenschap werd groots gevierd door Inter-fans in Milaan. Foto: ANP

'Europese uitschakeling was het sleutelmoment'

Als een van de sleutelmomenten voor het langverwachte kampioenschap noemt Conte de uitschakeling van Inter in de Champions League. De club strandde in december al in de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

"We kregen toen heel veel kritiek. Mijn spelers zouden het niet gewend zijn om te strijden om de hoofdprijzen, maar we zijn erin geslaagd om dat negatieve om te zetten in iets positiefs", aldus Conte.

"We gaan nu genieten van dit succes en zullen niet de fout maken om nu al te gaan evalueren. We hebben iets buitengewoons gedaan, daar moeten we ons van bewust zijn. Pas na het seizoen zullen we de balans opmaken."

Inter was zaterdag zelf al met 0-2 te sterk voor Crotone. Er zijn nog vier speelrondes te gaan in de Serie A.

