Memphis Depay heeft zondag een belangrijke rol gespeeld bij Olympique Lyon. De aanvaller van Oranje droeg met een doelpunt en een assist bij aan een 2-3-zege op concurrent AS Monaco in een wedstrijd die naderhand flink uit de hand liep. Eerder op de dag waren goals van Noa Lang en Bas Dost niet genoeg voor Club Brugge in de Belgische topper tegen Anderlecht.

Bij Monaco-Lyon zorgde Memphis in de tweede helft voor de gelijkmaker nadat Kevin Volland voor 1-0 had gezorgd. De voormalig PSV'er gaf vervolgens de assist bij de 1-2 van Marcelo, die in het verleden eveneens voor PSV uitkwam.

Lyon stond op dat moment met tien man - Maxence Caqueret had twee keer geel gehad - en zag Monaco vlak voor tijd langszij komen door een treffer van Wissam Ben Yedder. Vlak voor tijd zorgde Rayan Cherki echter alsnog voor de overwinning.

Na het laatste fluitsignaal ging het behoorlijk mis in Stade Louis II, waar spelers het massaal met elkaar aan de stok kregen. In het tumult kregen Marcelo en Mattia de Sciglio van Lyon en Monaco-spelers Willem Geubbels en Pietro Pellegri rood.

Memphis dit seizoen belangrijk voor Lyon

Memphis is opnieuw bezig aan een goed seizoen bij Lyon. Hij maakte al zijn negentiende competitietreffer van het seizoen en staat daarmee achter Kylian Mbappé (25 goals) tweede op de topscorerslijst van de Ligue 1.

De zege betekent dat Lyon als nummer vier de achterstand op nummer drie Monaco terugbrengt tot een punt. De derde plek in Frankrijk geeft recht op een plek in de voorrondes van de Champions League.

In theorie kan Memphis met Lyon ook nog kampioen worden, al is die kans nihil. Met nog drie speelrondes voor de boeg is de achterstand op koploper Lille OSC zes punten. Paris Saint-Germain geeft als nummer twee een punt toe.

Memphis is dit seizoen weer op dreef namens Olympique Lyon. Foto: Pro Shots

Brugge begint kampioenspoule met punt in topper

Bij Club Brugge-Anderlecht brak Lang na rust op aangeven van Dost de ban. De voormalige aanvaller van Ajax maakte al zijn zestiende doelpunt in zijn 34e wedstrijd van het seizoen.

Anderlecht kwam op gelijke hoogte via Lukas Nmecha en via een laat doelpunt van Jacob Bruun Larsen leken de bezoekers te gaan winnen. Het laatste woord was echter aan Dost, die zijn tiende doelpunt in het shirt van Club Brugge maakte.

De wedstrijd in Brugge was voor beide rivalen de start van de kampioenspoule, waarin verder Royal Antwerp FC en KRC Genk zitten. Die clubs troffen elkaar vrijdag al: het Genk van trainer John van den Brom won die confrontatie met 2-3.

Alle vier club spelen allemaal twee keer tegen elkaar. Anderlecht staat op 34 landstitels, Club Brugge werd zestien keer kampioen en Genk en Antwerp waren allebei vier keer de beste van België.

Noa Lang viert zijn doelpunt tegen Anderlecht. Foto: Pro Shots

