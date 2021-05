Club Brugge is zondag met een gelijkspel tegen Anderlecht begonnen aan de play-offs om het kampioenschap in België. Doelpunten van Noa Lang en Bas Dost waren niet genoeg om de club aan de zege te helpen in de topper.

Na een doelpuntloze eerste helft brak lang na rust op aangeven van Dost de ban. De voormalige aanvaller van Ajax maakte al zijn zestiende doelpunt in zijn 34e wedstrijd van het seizoen.

Anderlecht kwam op gelijke hoogte via Lukas Nmecha en via een laat doelpunt van Jacob Bruun Larsen leken de bezoekers te gaan winnen. Het laatste woord was echter aan Dost, die zijn tiende doelpunt in het shirt van Club Brugge maakte.

De wedstrijd in Brugge was voor beide rivalen de start van de kampioenspoule, waarin verder Royal Antwerp FC en KRC Genk zitten. Die clubs troffen elkaar vrijdag al: het Genk van trainer John van den Brom won die confrontatie met 2-3.

Alle vier club spelen allemaal twee keer tegen elkaar. Anderlecht staat op 34 landstitels, Club Brugge werd zestien keer kampioen en Genk en Antwerp waren allebei vier keer de beste van België.

