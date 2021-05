Roger Schmidt vraagt zich na het gelijkspel tegen sc Heerenveen hardop af waarom PSV niet met de juiste instelling aan de wedstrijd begon. De Eindhovenaren kwamen zondag na een moeizame eerste helft niet verder dan een 2-2-gelijkspel.

"We hadden in de eerste helft niet de juiste intensiteit, energie en mentaliteit", zei Schmidt voor de camera van ESPN. De Eindhovenaren creëerden vooral voor rust weinig kansen en kwamen door een doelpunt van Tibor Halilovic op een 0-1-achterstand.

"Het was voor mij een verrassing dat we zo slecht begonnen, want er waren totaal geen voortekenen dat we zo zouden spelen als we vandaag hebben gedaan. Het leek er echt op alsof we er te makkelijk over dachten en daar moeten we de komende week over praten."

Heerenveen miste in het Philips Stadion met Henk en Joey Veerman twee belangrijke krachten, maar toch profiteerden de Friezen van het mindere spel van PSV. "Ondanks het ontbreken van dat tweetal blijft Heerenveen een sterke ploeg", meende Schmidt. "Zij profiteerden ervan dat wij vandaag niet het benodigde niveau hadden."

Ook gelegenheidsaanvoerder Donyell Malen kon PSV niet behoeden voor puntenverlies. Foto: ANP

'Moeten eerlijk zijn naar onszelf'

Na drie wissels van Schmidt in de rust kwam PSV in de tweede helft vaker in de buurt van Heerenveen-doelman Erwin Mulder. De Eindhovenaren scoorden via Yorbe Vertessen en Cody Gakpo twee keer kort achter elkaar, maar zagen Siem de Jong kort daarna voor 2-2 zorgen.

"Ook dat was weer een voorbeeld dat we niet op het juiste niveau waren vandaag. Naast dat we op 60 procent drukzetten, stonden we totaal niet goed. Heerenveen kon daardoor hun gang gaan", zei Schmidt.

"We moeten eerlijk zijn naar onszelf, als er mensen waren die dachten dat we gemakkelijk tweede zouden worden, dan weten diegene na vandaag dat het niet zo is. Het is voor de club heel belangrijk om tweede te worden en we hebben nu een week om ons voor te bereiden op de laatste drie duels."

PSV heeft in de strijd om de tweede plek nog één punt voorsprong op AZ. Vitesse volgt met vijf punten achterstand op de Eindhovenaren. PSV speelt de resterende wedstrijden tegen Willem II (uit), PEC Zwolle (thuis) en FC Utrecht (uit).