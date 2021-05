PSV heeft zondag dure punten laten liggen in de strijd om plaats twee in de Eredivisie. De ploeg van coach Roger Schmidt kwam in het eigen Philips Stadion niet verder dan 2-2 tegen sc Heerenveen.

De misstap betekent dat de Eindhovenaren concurrent AZ, dat zaterdag met 1-3 van RKC Waalwijk won, tot op een punt zien naderen. De tweede plek geeft recht op deelname aan de tweede voorronde van de Champions League. Er zijn nog drie speelrondes te gaan.

PSV kwam tegen Heerenveen zonder de geschorste aanvoerder Denzel Dumfries voor rust op achterstand door Tibor Halilovic, waarna Yorbe Vertessen en Cody Gakpo de score in de tweede helft binnen een minuut omdraaiden. Niet lang daarna deed Siem de Jong echter weer iets terug voor de bezoekers en daar bleef het bij.

In de resterende speelrondes speelt PSV nog tegen Willem II (uit), PEC Zwolle (thuis) en FC Utrecht (uit). AZ treft Fortuna Sittard (thuis), FC Groningen (uit) en Heracles Almelo (thuis).

De nummer drie van de Eredivisie meldt zich volgend seizoen in de play-offs van de Europa League en de nummer vier - Vitesse lijkt op die plek te gaan eindigen - speelt in de derde voorronde van de nieuwe Conference League.

Teleurstelling na afloop bij trainer Roger Schmidt.

Heerenveen komt voor rust verdiend op 0-1

In de wetenschap dat Ajax zojuist de 35e landsitel had binnengehaald begon PSV tegen Heerenveen aan de jacht op een belangrijke overwinning, maar trainer Schmidt zag dat de bezoekers aanvankelijk het meeste gevaar stichtten.

Keeper Yvon Mvogo moest redden op inzetten van Halilovic, Mitchell van Bergen en Lasse Schöne. Aan de andere kant kwam het eerste PSV-gevaar van Donyell Malen, die Heerenveen-doelman Erwin Mulder tot een redding dwong.

Na iets meer dan een half uur was het bij een van de kansen van Heerenveen dan toch raak. Halilovic kreeg de ruimte om op te komen en uit te halen; Mvogo was ditmaal kansloos. In de minuten erna kwam PSV bijna met een antwoord, maar Ibrahim Sangaré trof de paal.

Ook Donyell Malen, bij absentie van Denzel Dumfries aanvoerder, kon het verschil niet maken.

Drie doelpunten binnen 146 seconden

Vroeg in de tweede helft ging het vervolgens los in Eindhoven. In de 57e minuut maakte invaller Vertessen op aangeven van Philipp Max zijn eerste doelpunt voor PSV en amper een minuut later trof Gakpo doel met een vlammend schot van afstand.

De treffers leken PSV erbovenop te helpen, maar niets bleek minder waar, want weer een minuut later was het alweer gelijk, toen De Jong namens Heerenveen scoorde uit een lage voorzet. Tussen de drie goals zaten slechts 146 seconden.

In het resterende half uur zette PSV aan en dat leidde tot kansen. Zo troffen Heerenveen-verdediger Jean-Paul van Hecke én Lucas Woudenberg bij een verdedigende actie tot hun opluchting de paal en was aan grote kans niet aan Malen besteed. Aan de andere kant was Woudenberg ook dicht bij een doelpunt in het goede doel.

Invaller Marco van Ginkel was diep in de extra tijd misschien nog wel het dichtst bij de winnende treffer, maar de middenvelder schoot vanuit kansrijke positie gehaast over en kon dus niet voorkomen dat PSV het nog lastig krijgt in de strijd om plek twee.