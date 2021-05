Erik ten Hag heeft zondag genoten van de manier waarop de 35e landstitel van Ajax werd gevierd. De selectie van de Amsterdammers toonde de schaal aan duizenden supporters die zich buiten de Johan Cruijff ArenA hadden verzameld.

Het kampioenschap werd in een leeg stadion - in tegenstelling tot vorige week waren er geen toeschouwers welkom - veiliggesteld door FC Emmen met 4-0 te verslaan. Na ontvangst van de schaal meldde de selectie zich op het parkeerdek voor een feestje met de fans die beneden stonden.

"Dit is de titel van de spelers, maar ook zeker van de fans. We hebben ze gemist. Het was een moeilijk seizoen, zeker ook voor hen. Het is mooi dat we dit toch nog met ze kunnen delen. We snakken ernaar dat ze weer helemaal terug zijn, dat kan niet snel genoeg zijn", zei Ten Hag bij ESPN.

De coach baalde er flink van dat er geen supporters bij de kampioenswedstrijd konden zijn en tilde er niet te zwaar aan dat de samenkomst buiten de ArenA in strijd was met de coronaregels. "Het is onnavolgbaar. Vorige week werd ze nog een worst voorgehouden, maar zonder perspectief", liet hij weten.

"Het was een hard gelag dat ze hier niet bij konden zijn en dat we het niet samen in het stadion konden vieren. Zo zijn er wel meer dingen in het coronabeleid die niet te volgen zijn."

65 Duizenden supporters bij ArenA vieren kampioenschap Ajax met spelers

'De vijand slaapt nooit'

Ten Hag genoot van het feest, maar is in zijn achterhoofd ook alweer bezig met volgend seizoen. De trainer, die deze week tot medio 2023 bijtekende bij Ajax, denkt niet dat zijn ploeg in de komende jaren makkelijk kampioen zal worden.

"Vanaf dag één van het nieuwe seizoen staat alles weer op nul. Het zal steeds moeilijker worden. De vijand slaapt nooit. Aan de top komen is één, er blijven is moeilijker. Ik ga straks nóg meer van mijn spelers vragen", zei hij.

"Ik heb de beschikking over een groep met heel veel potentie. Ze moeten beseffen dat er rek in zit, maar dat vraagt een plan en veel werk. Van iedereen in de organisatie, maar zeker van de spelers."

Ajax, dat dankzij de landstitel volgend seizoen in de Champions League uitkomt, heeft dit Eredivisie-seizoen nog drie wedstrijden te gaan. De Amsterdammers spelen uit tegen Feyenoord, thuis tegen VVV-Venlo en uit tegen Vitesse.