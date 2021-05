Maarten Stekelenburg blijft bij Ajax. De doelman bevestigde zondag vlak na het veroveren van de landstitel dat hij zijn aflopende verbintenis bij de Amsterdammers met een jaar verlengt.

"Ook al halen ze twaalf nieuwe doelmannen. Ik wil in de voorbereiding laten zien dat ik de beste ben. Maar eerst willen we dit seizoen goed beëindigen en hopelijk komt er voor mij nog een EK dan", zei Stekelenburg op de persconferentie na de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen (4-0).

De 38-jarige Stekelenburg keerde vorig jaar via Everton transfervrij terug bij Ajax. Tussen 2002 en 2011 was de doelman ook al actief bij de recordkampioen.

"Toen ik vorig jaar hier terugkeerde bij Ajax, deed André Onana het geweldig. Hij was de eerste man, totdat hij werd geschorst. Toen moest ik het plotseling invullen. Dat heb ik denk ik wel aardig gedaan."

'Ben weer record rijker'

Stekelenburg nam begin februari het stokje van Onana over in het doel van Ajax. De Oranje-international speelde zondag zijn driehonderdste wedstrijd in het shirt van de Amsterdammers. Hij is nu ook de oudste speler die met Ajax kampioen is geworden. "Ik las net dat ik weer een record rijker ben bij Ajax", lachte Stekelenburg.

Het lijkt erop dat Stekelenburg ook komend seizoen eerste keeper zal zijn, al haalde Ajax met Remko Pasveer (transfervrij van Vitesse) wel een nieuwe keeper. De kans is groot dat Kjell Scherpen verhuurd wordt.

Onana, wiens contract medio 2022 afloopt, is nog tot februari geschorst vanwege een positieve dopingtest. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zei zondag voorafgaand aan het duel met Emmen dat hij verwacht dat de Kameroener komende zomer vertrekt, maar trainer Erik ten Hag hoopt nog altijd dat Onana zijn contract verlengt.

"Maar ik kan niet aangeven hoe groot die kans is", aldus Ten Hag. "Het is afwachten."