Arsenal heeft zondag een welkome zege geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta won met 0-2 bij Newcastle United en mag daardoor nog hopen op een ticket voor Europees voetbal.

Mohamed Elneny opende al in de vijfde minuut de score met een prachtig schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Pierre-Emerick Aubameyang verdubbelde de voorsprong halverwege de tweede helft met een fraaie intikker.

Newcastle eindigde de wedstrijd op St. James' Park met tien man door een rode kaart voor Fabian Schär in de negentigste minuut. De Zwitser, die in de 72e minuut in het veld was gekomen, werd bestraft voor een tackle van achteren op Martinelli.

Dankzij de overwinning klimt Arsenal naar de negende plaats. 'The Gunners' hebben vier punten achterstand op nummer zeven Tottenham Hotspur, dat zondag om 20.15 uur nog thuis tegen het al gedegradeerde Sheffield United speelt. De nummer zeven in de Premier League plaatst zich voor de laatste voorronde van de nieuwe Conference League.

Later op de dag zou ook Manchester United-Liverpool op het programma staan, maar de topper op Old Trafford is voorlopig uitgesteld vanwege massale protesten van supporters van United.

Naar schatting hebben zich zo'n tienduizend fans rond het stadion verzameld om hun ongenoegen te uiten tegen de Amerikaanse clubeigenaren Malcolm en Joel Glazer. Een aantal van hen wist zich zelfs toegang te verschaffen tot het veld. Het is nog onduidelijk of de topper doorgaat.

