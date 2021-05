Go Ahead Eagles heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen was in eigen huis met 5-1 te sterk voor Helmond Sport en mag nog hopen op directe promotie naar de Eredivisie.

In de eerste helft namen de bezoekers uit Brabant de leiding via Arno Van Keilegom, waarna Bradly van Hoeven nog voor rust het evenwicht herstelde.

In de tweede helft liep Go Ahead, dat in retroshirts speelde om te vieren dat er honderd jaar in stadion De Adelaarshorst aan de Vetkampstraat wordt gespeeld, weg via nog eens twee goals van Van Hoeven en treffers van Luuk Brouwers en Boyd Lucassen.

De ruime overwinning betekent dat de club uit Deventer de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie op basis van het doelsaldo weer overneemt van Almere City, dat vrijdag al met 1-0 van Jong Ajax won.

Go Ahead heeft net als Almere een achterstand van vier punten op nummer twee De Graafschap, dat vrijdag met 1-1 gelijkspeelde bij kampioen SC Cambuur, en mag dus nog een beetje hopen op rechtstreeks promotie naar de Eredivisie. De bovenste twee plaatsen geven daar recht op.

De nummers drie tot en met acht van de Keuken Kampioen Divisie gaan de play-offs in. Er zijn nog twee speelrondes te gaan in het reguliere seizoen.

