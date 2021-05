Internazionale heeft voor de negentiende keer de Italiaanse landstitel veroverd. De ploeg uit Milaan profiteerde van de misstap van Atalanta, dat zondag niet verder dan 1-1 kwam bij Sassuolo.

Inter won zaterdag al met 0-2 van hekkensluiter Crotone en werd dankzij het puntenverlies van Atalanta tegen Sassuolo voor het eerst sinds 2010 kampioen.

Met nog vier speelrondes te gaan kan Inter niet meer achterhaald worden door de concurrentie. Atalanta staat met dertien punten achterstand tweede.

Voor Inter is de landstitel bovendien de eerste prijs in tien jaar. De 'Nerazzurri' hadden met de Coppa Italia in 2011 voor het laatst succes.

Teleurstelling bij Hans Hateboer (midden) en de spelers van Atalanta. Teleurstelling bij Hans Hateboer (midden) en de spelers van Atalanta. Foto: Pro Shots

Met het kampioenschap doorbreekt Inter tevens de hegemonie van Juventus. 'De Oude Dame' toonde zich de afgelopen jaren zeer dominant met negen scudetto's op rij.

Atalanta verzuimt te winnen door gemiste penalty

Atalanta kwam in Reggio Emilia halverwege de eerste helft al met tien man te staan door een rode kaart voor Pierluigi Gollini. Desondanks bracht voormalig Heracles Almelo-middenvelder Robin Gosens de bezoekers na iets meer dan een half uur op voorsprong.

Vlak voor rust vond ook Duván Zapata het doel namens Atalanta, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Vroeg in de tweede helft tekende Domenico Berardi uit een strafschop voor de gelijkmaker.

Manuel Locatelli dacht Sassuolo halverwege de tweede helft op 2-1 te brengen, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten later moest ook de thuisploeg met tien man verder door een tweede gele kaart voor Marlon, die bovendien een penalty veroorzaakte. Luis Muriel miste echter vanaf 11 meter.

Hans Hateboer en Marten de Roon speelden de hele wedstrijd mee bij Atalanta, waar Sam Lammers op de bank bleef. De formatie uit Bergamo heeft nu evenveel punten als nummer drie AC Milan, dat zaterdag met 2-0 van Benevento won.

Napoli kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen Cagliari, maar nam de vierde plaats voorlopig wel over van Juventus. De ploeg uit Turijn gaat zondag om 18.00 uur nog op bezoek bij Udinese. Het verschil tussen Napoli en 'Juve' is één punt. Nummer zes Lazio won eerder op de dag met 4-3 van Genoa.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A