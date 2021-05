De spelers van Ajax genieten er volop van dat de 35e landstitel uit de clubhistorie binnen is. De schaal werd zondag definitief veiliggesteld dankzij een 4-0-overwinning op FC Emmen in de Johan Cruijff ArenA.

"Dit is een heel mooi moment", zei aanvoerder Dusan Tadic in een eerste reactie bij ESPN. "Het is heel jammer dat het stadion niet vol is, maar we zijn blij dat er mensen buiten zijn. We kunnen het toch nog een beetje samen met hen vieren."

"Het is mooi dat we de 'dubbel' hebben gewonnen en we waren kwartfinalist in Europa, al hadden we daar verder moeten komen. We zijn Ajax en we willen altijd meer, maar alles bij elkaar opgeteld hebben we een goed seizoen gehad."

Tegen FC Emmen was het bij rust 1-0 door een doelpunt van Jurriën Timber en liep Ajax na rust verder weg dankzij Sébastien Haller, Devyne Rensch en Davy Klaassen. Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Eredivisie.

Ajax haalde de titel in een lege Johan Cruijff ArenA binnen. Foto: ANP

'Dit is een heel mooi kampioenschap'

Ook Klaassen genoot van het moment dat de titel binnen was. "Dit is een heel mooi kampioenschap. De omstandigheden zijn wel heel apart en dat is jammer, maar we zijn blij. Dit is waarvoor we het hele jaar drie dagen per week vol gas gaan", zei hij.

"Dat klinkt makkelijker dan het is. Je moet er elke keer weer staan. We gaven de tegenstander steeds weer het gevoel: vandaag is er niets te halen. We hebben een selectie die beseft: als we vandaag gaan lopen kloten, kan het weleens misgaan."

Daley Blind was eveneens blij, ook al stond hij de laatste weken aan de kant met een blessure. "Het is zeker genieten, maar het doet ook wel een beetje zeer dat ik niet gewoon op het veld kon staan", zei de Oranje-international.

Hij vindt wel dat hij een flink aandeel in de titel heeft gehad. "Ik heb een heel goed seizoen gedraaid. In het begin moest ik er even inkomen, maar ik denk dat ik heb laten zien waartoe ik in staat was na mijn hartblessure."