Erik ten Hag is zondag in de voetsporen van oud-coach Rinus Michels getreden. De huidige trainer van Ajax is nu de tweede coach die met de Amsterdamse club tweemaal de dubbel (landstitel en beker) heeft gewonnen. Ook voor Daley Blind viel een mooie mijlpaal te noteren.

De 51-jarige Ten Hag won dit seizoen de landstitel en KNVB-beker met Ajax. Dat deed hij in 2019 ook al. Michels won beide prijzen met de Amsterdammers in 1967 en 1970.

Ten Hag is nu tevens de oudste trainer die met Ajax kampioen van Nederland is geworden. Stefán Kovács en Karl Humenberger waren vijftig jaar toen ze de recordkampioen naar de landstitel loodsten.

Volgend jaar kan Ten Hag een gooi doen naar een nieuwe dubbel met Ajax. De oefenmeester verlengde vrijdag zijn contract tot medio 2023.

Blind opnieuw kampioen met Ajax

Blind heeft met Ajax voor de zesde keer de landstitel gewonnen. De Amsterdammer, die herstelt van een enkelblessure, komt steeds dichter in de buurt van Johan Cruijff en Sjaak Swart, die acht keer kampioen met Ajax werden.

Zijn vader Danny veroverde vijf landstitels met de club uit Amsterdam. Daley Blind leverde een bijdrage aan de laatste zes landstitels van Ajax (2011-2014, 2019 en 2021). Hij speelde van 2014 tot 2018 voor Manchester United.

Dick Schoenaker was de laatste Ajacied die betrokken was bij zes achtereenvolgende landstitels van de club uit de hoofdstad. Sonny Silooy maakte zelfs zeven opeenvolgende landstitels van Ajax mee, maar miste een volledig seizoen vanwege een blessure.