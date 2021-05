FC Groningen heeft zondag de derde nederlaag op rij geleden in de Eredivisie. De noorderlingen gingen met Arjen Robben als invaller op eigen veld onderuit tegen Sparta Rotterdam: 1-2.

Abdou Harroui bracht Sparta na een klein half uur op voorsprong in Groningen. Tom Beugelsdijk verdubbelde de marge vroeg in de tweede helft. In de slotfase zorgde Ramon Pascal Lundqvist voor de aansluitingstreffer.

Robben kwam na een uur spelen in het veld bij Groningen. Voor de 37-jarige aanvaller was het zijn vierde wedstrijd van het seizoen. Drie weken geleden maakte hij in de Derby van het Noorden tegen sc Heerenveen (0-2-nederlaag) zijn rentree na blessureleed.

Groningen is terug te vinden op de zevende plaats en heeft vier punten voorsprong op nummer acht Heracles Almelo, dat zaterdag met 4-0 van VVV-Venlo won. Sparta klimt naar de negende plaats en heeft twee punten minder dan Heracles.

De nummers vijf tot en met acht plaatsen zich voor de play-offs om Europees voetbal. Daarin wordt gestreden om een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.

Sparta Rotterdam viert de 0-2 van Tom Beugelsdijk. Sparta Rotterdam viert de 0-2 van Tom Beugelsdijk. Foto: Pro Shots

Harroui opent score op fraaie wijze

In het Hitachi Capital Mobility Stadion kreeg Sparta in de eerste helft de beste kansen. Nadat een vrije trap van Laros Duarte nog net naast was gegaan, vond Harroui in de 27e minuut wel op fraaie wijze het doel. De middenvelder haalde van afstand uit en verraste Sergio Padt.

De doelman van Groningen voorkwam even later wel de 0-2 toen hij Mario Engels van scoren af wist te houden. In de 56e minuut verdubbelde de marge wel door van dichtbij een rebound binnen te werken, nadat een kopbal van Lennart Thy bij een corner op de paal was beland.

Met Robben in het veld ging Groningen op jacht naar de aansluitingstreffer. Mohamed El Hankouri was daar een kleine twintig minuten voor tijd dichtbij, maar zijn schot werd gekeerd door Maduka Okoye.

In de 87e minuut bracht Lundqvist de spanning wel terug in de wedstrijd. De Zweedse invaller scoorde op fraaie wijze, nadat Beugelsdijk een lange bal van Padt in zijn nek had gekregen. De eveneens ingevallen Paulos Abraham verzuimde even later de 2-2 te maken door voor open doel naast te schieten.

