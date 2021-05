Ajax heeft zich zondag voor de 35e keer gekroond tot kampioen van Nederland. De Amsterdammers rekenden in de Johan Cruijff ArenA af met FC Emmen (4-0) en zijn met nog drie wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen door de concurrentie.

Halverwege stond het pas 1-0 voor Ajax door een goal van Jurriën Timber in de tiende minuut en had FC Emmen ook al wat mogelijkheden gehad. Na rust speelde Ajax beter en werd alsnog flink afstand genomen van de ploeg van trainer Dick Lukkien, die sinds 12 februari niet meer verloren had.

Haller maakte de 2-0, Devyne Rensch kopte de 3-0 binnen en Klaassen bepaalde eveneens met het hoofd de eindstand op 4-0. Bij de derde en vierde treffer was de assist van Dusan Tadic.

Het is de tweede landstitel van Ajax onder leiding van de in december 2017 aangestelde trainer Erik ten Hag en de vijfde nationale prijs op rij voor de Amsterdamse club. Dat is een evenaring van het record van PSV eind jaren tachtig. Bovendien is het de tweede dubbel op rij voor Ajax en ook dat is een primeur in de clubhistorie.

Door het veiligstellen van de titel kan Ajax het seizoen rustig uitspelen met uitwedstrijden tegen Feyenoord (9 mei) en Vitesse (16 mei) en een thuisduel met VVV-Venlo (13 mei) op het programma. FC Emmen moet in het slot van de competitie nog vol aan de bak om degradatie te ontlopen.

Timber twintigste doelpuntenmaker van seizoen

Ajax wist vooraf dat een punt genoeg was voor het veiligstellen van de titel, maar de ploeg van Ten Hag ging vanaf het begin op zoek naar een voorsprong. Nadat Tadic in de negende minuut een enorme kans had gemist - hij schoot gehaast naast - was het via Timber even later wel raak.

De negentienjarige verdediger kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied voor zijn voeten en schoot in de korte hoek binnen. Timber ging zo de boeken in als de twintigste doelpuntenmaker van Ajax dit Eredivisie-seizoen.

Met 1-0 op het scorebord nam Ajax gas terug. FC Emmen kwam er zelfs een paar keer gevaarlijk uit en kreeg mogelijkheden via Luka Adzic. Na twintig minuten rolde een inzet van de Serviër voor het Ajax-doel langs en op slag van rust kon hij met zijn hoofd net niet goed bij een voorzet van Caner Cavlan. Doordat Ajax ondertussen vrijwel niets meer creëerde, was het halverwege 1-0.

Ajax kwam na de wedstrijd met een eerbetoon voor de eigen fans. Ajax kwam na de wedstrijd met een eerbetoon voor de eigen fans. Foto: ANP

Twee fraaie assists van Tadic

Aan het begin van de tweede helft zette Ajax weer aan. Tadic dribbelde naar binnen en schoot net over de bovenhoek, waarna Edson Álvarez overkopte uit een corner. Het duurde tot de 61e minuut tot het wel een keer raak was. Davy Klaassen vond Haller met een mooi passje en de spits bleef oog in oog met Emmen-keeper Michael Verrips koel (2-0).

Zo kreeg de kampioenswedstrijd meer glans, zeker toen Rensch in de 65e minuut de 3-0 maakte. De voorzet van Tadic was fraai en de mee opgekomen rechtsback kopte bij de tweede paal binnen. Bij de 4-0 in de 74e minuut was de voorzet van Tadic opnieuw prachtig en ditmaal was het Klaassen die vallend binnenkopte.

Ajax speelde de kampioenswedstrijd vervolgens rustig uit, waarna in de lege ArenA een bescheiden feestje gevierd kon worden.