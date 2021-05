De topper tussen Manchester United en Liverpool is zondag uitgesteld vanwege protesten van supporters van de thuisploeg. De fans van Manchester United protesteerden massaal tegen clubeigenaren Malcolm en Joel Glazer. Een flinke groep supporters wist zich zelfs toegang te verschaffen tot het veld van Old Trafford.

United zou om 17.30 uur beginnen aan de thuiswedstrijd tegen Liverpool, maar de aftrap is uitgesteld. Inmiddels is besloten de topper te verplaatsen naar een andere datum.

"Na discussie tussen de politie, de Premier League en de clubs is de wedstrijd tegen Liverpool uitgesteld uit veiligheidsoverwegingen rond het protest", meldt United in een verklaring. "Onze supporters zijn gepassioneerd door Manchester United en we erkennen hun recht op vrije meningsuiting en vreedzaam protest volledig."

"We betreuren wel dat ze de voorbereiding van het team verstoren en dat ze andere fans, de technische staf en de politie in gevaar hebben gebracht. Wij bedanken de politie voor hun steun en zullen hen bijstaan bij eventueel vervolgonderzoek."

United behoorde tot clubs die Super League probeerden op te richten

Naar schatting tienduizend fans verzamelden zich zondag rond stadion Old Trafford om hun ongenoegen te uiten tegen de Amerikaanse clubeigenaren. United was een van de twaalf Europese topclubs die onlangs probeerden de Super League op te richten.

Enkele honderden supporters drongen het stadion binnen en protesteerden op het veld tegen de Glazers. De beveiliging wist ze na enige tijd weer te verwijderen.

Als Manchester United de wedstrijd tegen Liverpool had verloren, dan was stadgenoot Manchester City zeker geweest van de landstitel.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de protesterende fans.