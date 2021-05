Fans van Manchester United hebben zondag massaal geprotesteerd tegen clubeigenaren Malcolm en Joel Glazer. Een flinke groep supporters wist zich zelfs toegang te verschaffen tot het veld van Old Trafford.

United zou om 17.30 uur beginnen aan de thuiswedstrijd tegen Liverpool, maar de aftrap is uitgesteld. Onduidelijk is nog of het duel überhaupt doorgaat. Bij de wedstrijd mogen wegens coronamaatregelen geen toeschouwers aanwezig zijn.

Naar schatting hebben zo'n tienduizend fans zich verzameld rond stadion Old Trafford om hun ongenoegen te uiten tegen de Amerikaanse clubeigenaren. United was een van de twaalf Europese topclubs die onlangs probeerden de Super League op te richten.

Enkele honderden supporters drongen het stadion binnen en protesteerden op het veld tegen de Glazers. De beveiliging wist ze na enige tijd weer te verwijderen.

Als Manchester United de wedstrijd tegen Liverpool verliest, dan is stadgenoot Manchester City zeker van de landstitel.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de protesterende fans.