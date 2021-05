FC Twente Vrouwen heeft zondag de koppositie in de kampioenspoule van de Eredivisie veroverd. De ploeg uit Enschede won thuis met 2-1 van PSV en stootte de Eindhovenaren daarmee van de troon.

PSV Vrouwen kwam na een goed half uur spelen nog wel op voorsprong door een doelpunt van Naomi Pattiwael. De 22-jarige aanvaller profiteerde van een klutssituatie en schoot de bal binnen.

FC Twente maakte vijf minuten na de openingstreffer op prachtige wijze de gelijkmaker. Oranje-international Renate Jansen krulde de bal vanuit een corner zo in het doel.

In de tweede helft waren er voor beide ploegen grote kansen, maar de thuisclub sloeg in de 73e minuut toe. Een schot van Rieke Dieckmann ging via de paal tegen de touwen: 2-1.

Door de overwinning gaat Twente op de ranglijst PSV en Ajax voorbij. De strijd om de landstitel gaat volgende week zondag verder met Ajax-FC Twente en ADO Den Haag-PSV.

Stand kampioenspoule 1. FC Twente 2-20 (3-2)

2. PSV 2-19 (4-3)

3. Ajax 2-19 (3-3)

4. ADO 2-11 (1-3)

