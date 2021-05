In de jacht op Europees voetbal heeft Feyenoord zondag een pijnlijke 3-2-nederlaag geleden op bezoek bij ADO Den Haag. De hekkensluiter greep daarmee zo'n beetje de laatste strohalm in de strijd tegen degradatie.

Feyenoord kwam nog wel op voorsprong via Róbert Bozeník, maar nog voor rust draaiden Jonas Arweiler en Abdenasser El Khayati de score om in het voordeel van ADO. Vroeg na rust scoorde El Khayati opnieuw, Feyenoord kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Nicolai Jørgensen.

Dankzij de overwinning mag ADO nog blijven hopen op handhaving in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud Brood heeft met drie wedstrijden te spelen vijf punten achterstand op de zestiende plaats van FC Emmen.

Feyenoord deed slechte zaken in de strijd om Europees voetbal. De achterstand op nummer vier Vitesse bedraagt vijf punten. De nummers vijf tot en met acht spelen in de play-offs om het laatste ticket voor de nieuwe Conference League. De teleurgestelde trainer Dick Advocaat legde na afloop zijn lot in het handen van de spelersgroep.

Toornstra mist Klassieker door schorsing

Feyenoord kende nog een droomstart in het Cars Jeans Stadion. Uit een voorzet van Orkun Kökçü kopte Bozeník al in derde minuut via onderkant lat raak: 0-1. Het was de eerste treffer van het seizoen voor de vervanger van de geschorste Steven Berghuis.

Na een slechte breedtepass van Leroy Fer kon ADO tien minuten later al op gelijke hoogte komen. Arweiler schoof de bal in de verre hoek achter doelman Justin Bijlow.

De hekkensluiter was daarna de betere ploeg en kwam na een half uur op 2-1. Marcos Senesi liep Milan van Ewijk in de rug en scheidsrechter Pol van Boekel gaf een strafschop, die door El Khayati werd benut.

Uit frustratie maakte Jens Toornstra kort daarna diep op de helft van ADO een overtreding, die hem een gele kaart en daarmee een schoring opleverde. Net als Berghuis mist de middenvelder volgende week de Klassieker. Bovendien viel Bryan Linssen al voor rust geblesseerd uit.

Advocaat grijpt tijdens rust in met drie wissels

Advocaat voerde in de rust een driedubbele wissel door en bracht Jørgensen, Mark Diemers en Ridgeciano Haps in het elftal. De Rotterdammers gingen op zoek naar de gelijkmaker en Lutsharel Geertruida was daar met een kopbal dicht bij.

De treffer viel aan de andere kant. El Khayati werd vrijgespeeld in het strafschopgebied en plaatste de bal kalm in de verre hoek: 3-1.

Feyenoord creëerde vervolgens nauwelijks nog kansen, maar kwam toch op 3-2. Uit een voorzet van Haps kon collega-invaller Jørgensen vrij binnenkoppen.

In de slotfase bracht Advocaat met Lucas Pratto een extra stormram, de Argentijn kreeg zijn eerste speelminuten sinds januari. Zijn enige wapenfeit was een gele kaart na een opstootje met ADO-spits Michiel Kramer. De rampwedstrijd voor Feyenoord werd in blessuretijd compleet toen Toornstra met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd.

