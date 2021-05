Lieke Martens heeft FC Barcelona zondag naar de finale van de Champions League geleid. De Oranje-international scoorde twee keer in de met 2-1 gewonnen return tegen Paris Saint-Germain in de halve eindstrijd. De heenwedstrijd in Parijs eindigde vorige week in 1-1.

De 28-jarige Martens opende in het Estadi Johan Cruyff al na acht minuten de score met een fraai schot in de rechterhoek. Na iets meer dan een half uur was de aanvaller opnieuw trefzeker met een intikker op aangeven van Caroline Hansen.

Voor Martens waren het haar vierde en vijfde goal van dit seizoen in de Champions League. Eerder vond ze drie keer het doel in de achtste finales tegen PSV. In de competitie maakte de 122-voudig international dit seizoen tot nu toe elf doelpunten.

Enkele minuten na de 2-0 bracht Marie-Antoinette Katoto PSG terug in de wedstrijd. De voorsprong gaf Barcelona in het vervolg niet meer uit handen. Martens werd een kleine twintig minuten voor tijd gewisseld.

PSG zorgde in de kwartfinales nog voor een flinke verrassing met de uitschakeling van Olympique Lyon, dat de laatste vijf edities van de Champions League won.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de twee doelpunten van Lieke Martens te bekijken.

Barcelona treft Chelsea of Bayern in finale

In de finale neemt Barcelona het op tegen Chelsea of het Bayern München van Lineth Beerensteyn. Die twee ploegen zijn om 13.30 uur begonnen aan de return in Londen. De heenwedstrijd in München werd vorige week met 2-1 gewonnen door Bayern.

Het is de tweede keer dat Barcelona in de Champions League-finale staat. Twee jaar geleden verloor de Spaanse formatie in Boedapest met 4-1 van Olympique Lyon.

De eindstrijd in de Champions League voor vrouwen wordt op 16 mei gespeeld in het Zweedse Göteborg.